В Ставрополе группа парней избила мужчину с ребенком

В Ставрополе завели уголовное дело по факту избиения мужчины с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

По данным ведомства, инцидент удалось выявить в ходе мониторинга социальных сетей. Предварительно установлено, что 17 марта между 41-летним мужчиной и компанией молодых людей произошел конфликт. В результате двое парней избили мужчину, который в этот момент держал за руку своего трехлетнего сына. Пострадавший вместе с ребенком упал, а фигуранты сбежали.

В итоге отца мальчика доставили в больницу с двухсторонним открытым переломом челюсти. Ребенок физически не пострадал. Чтобы избежать моральных травм, им займутся психологи.

Сейчас сотрудники регионального СКР и полицейские пытаются задержать подозреваемых, а также допрашивают очевидцев поступления. Расследование уголовного дела продолжается.