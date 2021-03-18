На Урале простились с воспитанником ХК "Трактор" Тимуром Файзутдиновым

На челябинской ледовой арене "Трактор" имени Валерия Белоусова прошла церемония прощания с воспитанником клуба, защитником ХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимуром Файзутдиновым, сообщили в четверг в пресс-службе челябинского клуба.

Напомним, спортсмен скончался в возрасте 19 лет из-за травмы, полученной 12 марта во время матча против "Локо". Шайба попала хоккеисту в голову.

"Тимур был добрый, улыбчивый, всегда помогал в трудную минуту, чуткий парень. Случившееся - это просто стечение обстоятельств", - рассказал ТАСС во время церемонии прощания друг Файзутдинова хоккеист Арсений Горбачев, добавив, что знал спортсмена с пяти лет, они вместе занимались в хоккейной школе.

Как уже писала "РГ", в молодежке петербургского "Динамо" Тимура чаще называли Тим. В клубе он отыграл четыре сезона, в последний сезон был капитаном команды. Его кредо - защита. Он редко шел в атаку, но именно он держал оборону, страховал всю команду. Болельщики любили челябинского хоккеиста и называли его "кэп".

По факту смерти юноши организована доследственная проверка. Следствие проверят все обстоятельства произошедшего на матче, в том числе качество и своевременность оказания медицинской помощи.

Сразу после трагического происшествия Тимура доставили в больницу скорой помощи имени Соловьева в Ярославле. Медики, постоянно находившиеся на связи со специалистами исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко, несколько дней боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.16 марта Файзутдинов скончался.