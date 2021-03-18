В Тюмени проститутка помогла вычислить фальшивомонетчика

В Тюмени двух мужчин осудили за поддельные деньги. Фигуранты попались после того, как совершили несколько покупок, в том числе, интимного характера.

Молодые люди, которых осудили, попали под влияние другого мужчины, организовавшего через них сбыт фальшивых купюр. Его дело выделено в отдельное производство, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Отмечено, что банкноты хорошего качества и на первый взгляд их трудно отличить от настоящих, чем и пользовались подозреваемые. Так, через объявления в соцсетях они вышли на продавца iPhone, купили смартфон за 18 тысяч фальшивых рублей и получили сдачу в две тысячи.

Также один из парней за фальшивые деньги покупал средство для потенции и расплачивался за услуги с девушкой легкого поведения. Она дала ему сдачу настоящими деньгами, а позже распознала фальшивую купюру и обратилась в полицию.

Тюменский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения. Так, одному из обвиняемых, с учетом положительных характеристик и отсутствия судимости назначили три года условного лишения свободы и выпустили из-под стражи в зале суда. Второго "взяли" с фальшивыми деньгами и наркотиками во время сооружения закладок, его отправили на 4,5 года в колонию строго режима.