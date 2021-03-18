Заболевшие в пандемию уральцы вернули деньги за авиабилеты только через суд

Екатеринбуржец, который не смог полететь в отпуск с семьей по болезни, доказал право на возврат средств за авиабилеты, рассказали "РГ" в Свердловском областном суде. Максим давно отправил авиакомпании медицинские справки на каждого члена семьи, заболевшего в пандемию, оформил возврат, но деньги свои так и не получил.

Летом мужчина, собираясь поехать в Барнаул и Санкт-Петербург, купил билеты на трех человек. За несколько дней он сообщил авиакомпании, что семья заболела и не может полететь, билеты аннулировали. Выслав справки и больничные листы, он в течение месяца ждал возвращения средств. На сайте перевозчика говорится, что срок возврата на банковскую карту составляет от пяти до 20 дней в зависимости от банка.

Максим обратился в Октябрьский районный суд с иском о нарушении прав потребителей, который частично удовлетворили. Ему вернули стоимость билетов - 62 тысячи рублей, компенсацию морального вреда и сумму штрафа. Однако авиакомпания попыталась обжаловать это решение, ссылаясь на статью Воздушного кодекса и постановление Правительства РФ, которые разрешают перевозчикам изменять условия договора.

Действительно, по этому документу авиакомпании могут вернуть деньги в более поздний срок, зачислив их на специальный ваучер. Если пассажир не воспользуется им в течение трех лет, ему возвращают полную стоимость билетов. Но такая мера распространяется в основном на рейсы, отмененные самой компанией. Это лишь одна из причин вынужденного отказа от полета, в число которых еще входит болезнь, гибель пассажира и его родных.

- Поскольку авиарейсы не были отменены, на данную ситуацию положения Постановления Правительства РФ не распространяются. Основанием требований пассажира был отказ от услуги, на что потребитель имеет право по закону "О защите прав потребителей", - сказано в документах дела Свердловского областного суда, который не удовлетворил жалобу.

В авиакомпании "РГ" не стали комментировать решение суда. Между тем кроме жителя Екатеринбурга, которому огромных усилий стоило добиться возвращения суммы, с такой ситуацией сегодня сталкиваются и другие уральцы.