Решетников рассказал об обсуждении условий вложения средств ФНБ в новые проекты

Минэкономразвития в течение двух недель проведет расчеты по эффектам от вложения средств Фонда национального благосостояния в конкретные новые проекты и дополнительно обсудит с Минфином условия расходования фонда.

Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников на брифинге в правительстве.

По его словам, к сентябрю прошлого года Минфин и Минэкономразвития пришли общему пониманию новых условий инвестиций из ФНБ, однако сейчас в МЭР нет уверенности, что предлагаемые решения дадут макроэкономический эффект.

"Если мы хотим действительно вовлечь средства ФНБ в стимулирование экономики, то, боюсь, что инструмент еще придется усовершенствовать, - сказал Решетников. - Тут, я думаю, дополнительные консультации с Министерством финансов нам потребуются".

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что новые правила инвестирования средств могут быть утверждены в ближайшее время. Вложение средств из фонда в инвестпроекты, по его словам, может начаться в ближайшие месяцы, если если уточненный макропрогноз покажет стабильное превышение ликвидной части ФНБ установленной законом отметки в 7% ВВП на горизонте в три года.

Размер ФНБ на 1 марта составил 13,55 трлн руб., из которых ликвидная часть - 8,69 трлн, или около 7,5% прогнозируемого ВВП на 2021 год.