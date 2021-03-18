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Рубрика: Власть

Россияне отметили вклад Путина, Примакова и Шойгу в сохранение наследия СССР

Текст: Ксения Воронцова

Россияне считают, что президент Владимир Путин, экс-премьер Евгений Примаков, скончавшийся в 2015 году, и министр обороны Сергей Шойгу сделали наибольший вклад в сохранение всего лучшего, что было в СССР. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Согласно опросу, 39% респондентов отметили роль Путина, 28% - Примакова, 22% - Шойгу. Еще 13% заявили о роли скончавшегося в 2010 году Виктора Черномырдина, занимавшего пост председателя правительства в 1993-1998 годах, в сохранении наследия Советского Союза, 8% упомянули лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 7% - председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Большинство опрошенных считают, что причинами распада СССР стали внутренние факторы - политика руководства страны (13%), экономические проблемы (9%). При ответе на закрытый вопрос, на ком именно лежит вина за это, 59% назвали Михаила Горбачева, 40% - Бориса Ельцина, 29% - страны запада и США.

При этом 64% говорят, что распада можно было избежать, противоположного мнения придерживаются 28%.

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