Рублев и Карацев сыграют в полуфинале турнира в Дубае

Россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев сыграют в полуфинале теннисного турнира в Дубае.

В четвертьфинале Рублев встречался с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем. Ранее эти спортсмены уже пересекались в 2021 году. Россиянин одолел соперника в финале турнира в Роттердаме, а в Дохе венгр отказался от встречи из-за травмы.Рублев победил и на этот раз. В первом сете он сумел выиграть два гейма подряд при счете 5:5, а во втором уверенно взял верх - 6:2.

Ранее свой матч провел Аслан Карацев. Главное открытие Australian Open в четвертьфинале играл против итальянца Янника Синнера. Первый сет на тай-брейке россиянин уступил, но затем сумел навязать сопернику свою игру и отдал в двух следующих партиях всего пять геймов - 6:3, 6:2.

Рублев и Карацев в пятницу, 19 марта, в очном противостоянии разыграют путевку в финал турнира.