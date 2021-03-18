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Рубрика: Спорт

СМИ: ЦСКА не уволит Ганчаренко после поражения от "Зенита" в РПЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Руководство футбольного клуба ЦСКА не будет увольнять главного тренера Виктора Ганчаренко после поражения от санкт-петербургского "Зенита" в матче 23-тура чемпионата России, сообщает Sport24.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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По данным источника, 43-летний специалист доработает до конца действующего контракта, который истекает летом. А если команда по итогам сезона пробьется в Лигу чемпионов, то договор может быть продлен.

В среду ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 2:3. После игры  "Спорт-Экспресс" сообщил, что Ганчаренко могут отправить в отставку.

Ганчаренко возглавил ЦСКА в 2016 году и дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата России. За семь туров до окончания текущего чемпионата страны армейцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков и на восемь баллов отставая от лидирующего "Зенита". В прошлом году Ганчаренко сам хотел покинуть клуб после серии неудач, однако руководство его тогда не отпустило.

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