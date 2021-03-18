Спасая союзников: Нарочская операция началась 105 лет назад

Ровно 105 лет назад - 18 марта (по новому стилю) 1916 года - войска Российской империи начали Нарочскую наступательную операцию на территории современной Беларуси. Несмотря на абсолютно непригодные для этого погодные условия и неготовность по интендантской части, командование решилось на этот шаг с единственной целью - отвлечь немцев от наступления на французский Верден и помешать им прорвать Западный фронт. В итоге цель была достигнута.

Кровопролитные бои 1914-1915 годов сразу на два фронта заметно истощили Германию, собрать силы на масштабное наступление было не так-то просто. Поэтому немецкое командование решило сосредоточить усилия на так называемом Верденском выступе - небольшом участке французско-германского фронта. Прорыв здесь открывал дорогу на Париж - защищавшие его войска союзников рисковали оказаться в окружении.

На первом этапе немцы сосредоточили там 6,5 дивизий против двух французских, а само наступление началось 21 февраля 1916 года. Французы героически оборонялись, но так как силы были неравны, быстро потеряли почти все свои форты. К месту сражения, исход которого был вовсе не очевиден, срочно стягивались резервы. По дипломатическим каналам французы запросили помощь России.

Стоит отметить, что в первоначальные планы нашего командования атакующие действия в начале весны не входили. Общее наступление армий Антанты было запланировано на май 1916-го, когда установится более благоприятная для этого погода. Правда, главнокомандующий русским Западным фронтом генерал Алексей Эверт все же предполагал, что немцы могут начать наступление на Францию зимой, а потому предлагал разработать план ответной операции. Но провести ее было желательно до наступления весны, пока озера и реки скованы льдом. Однако верховное командование с разработкой такого плана не спешило, а когда он срочно понадобился - утверждать его пришлось впопыхах. В итоге не были вовремя подвезены не только артиллерийские снаряды, не хватало даже винтовок.

Тем не менее решение о наступлении было принято. Задачей максимум ставилось освобождение западных русских губерний (современная Прибалтика) и оттеснение немцев обратно в Пруссию. Ближайшими целями были Новоалександровск, Свенцяны и Дукшты (сейчас - литовские Зарасай, Швенченис и Дукштас). Сама операция получила название по озеру Нарочь на северо-западе Беларуси.

Наступление началось 18 марта, после артподготовки передовые части 2-й армии Западного фронта смогли прорвать оборону немцев, но через несколько километров уперлись во вторую линию обороны. Взять ее не удалось, так как из-за сильной распутицы артиллерия сильно отстала, и пехота в итоге оказалась под шквальным огнем неприятеля.

Попытки продвинуться дальше в последующие дни приносили лишь локальные успехи (максимальное продвижение вглубь территории противника - девять километров). К тому же немцы перебросили на этот участок фронта дополнительные силы и стали проводить контрудары. Тяжелые погодные условия были на руку обороняющимся, а если вспомнить о нехватке боеприпасов, то становится понятным, почему шансов на успех в операции изначально было мало.

В итоге уже через 12 дней российские войска, истощенные тяжелыми боями, вернулись на исходные позиции. Потери с нашей стороны составили около 78 тысяч человек убитыми и ранеными, со стороны немцев - около 40 тысяч. Однако главная цель операции была достигнута - Германская империя вынуждена была перебросить на Восточный фронт значительные силы, ослабив натиск на Верден. Это позволило союзникам перегруппировать силы, и в конечном итоге в Верденской мясорубке, длившейся почти год, победу одержали французы.