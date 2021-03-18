The Lancet: Риск повторного заражения COVID-19 выше у людей старше 65 лет

Люди старше 65 лет подвержены более высокому риску повторного заражения коронавирусом. Об этом говорится в исследовании датских ученых, опубликованном в научном журнале Lancet.

Ученые установили, что в целом уровень защиты от повторного заражения у переболевших COVID-19 составляет 80,5 процента. Однако среди граждан старше 65 лет этот уровень снижен до 47,1 процента, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что есть только два способа защититься от заражения коронавирусом пожилым людям. Это изоляция и вакцинация. При этом вкцинация является для пожилых людей лучшим способом профилактики, в отличие от социальной изоляции. Потому что ограничение контактов и постоянно нахождение дома приводит у пожилых не только к снижению двигательной активности и физического самочувствия, но также ухудшению ментального здоровья и даже прогрессированию деменции.