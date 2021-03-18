Умер актер Генри Дэрроу - Рафаэль Кастильо из "Санта-Барбары"

Плодовитый американский актер пуэрториканского происхождения Генри Дэрроу скончался в своем доме в Северной Калифорнии 14 марта на 88-м году жизни.

Об этом сообщает THR со ссылкой на бывшего официального представителя артиста. Отметившего, что Дэрроу отошел в силу "естественных причин".

Настоящее имя актера, далее именовавшегося не иначе, как "гордость Пуэрто-Рико", - Энрике Томас Дельгадо Хименес. Родился он в 1933-м в Нью-Йорке в семье выходцев из названной страны.

На сцене дебютировал в восемь лет. Когда Энрике было тринадцать, Дельгадо вернулись на родину. Там он крайне успешно закончил школу и поступил в национальный университет, изучая политологию и актерское мастерство. Получив на третьем курсе стипендию на предмет углубленного изучения предмета, вскоре перебрался в Лос-Анджелес, где устроился в театр в Пасадене.

На экране - с 1959-го, в закромах - порядка 150 фильмов и сериалов: "Месть девственниц", "Караван повозок", "Главный госпиталь", "Дикий, дикий запад", "Дымок из ствола", "За гранью возможного", "Бонанца", "Миссия невыполнима", Манолито Монтойя в немаловажном вестерне "Высокий кустарник", "Ночная галерея", "Кунг-фу", "Чудо-женщина", "Бионическая женщина", "Династия", "Даллас", "Зорро и сын" и "Зорро" начала 90-х, "Рыцарь дорог", "Звездный путь: Следующее поколение" и "Звездный путь: Вояджер", "Вавилон 5", Рафаэль Кастильо на протяжении сотни эпизодов "Санта-Барбары" и так далее. По сути, Дэрроу так или иначе отметился в большинстве культовых классических шоу - от сайфая до "мыльных опер".