В Японии снимут режим ЧС в четырех столичных префектурах

В четырех префектурах Японии, включая столицу Токио, 21 марта снимут режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявили министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, курирующий вопросы борьбы с коронавирусом, и министр здравоохранения Норихиса Тамура.

Одновременно власти планируют усилить меры по выявлению в стране новых штаммов заболевания. По словам министра здравоохранения, речь идет об увеличении доли скрининговых тестов на новые виды коронавируса с нынешних 5-10% до 40% в самое короткое время.

Ожидается, что вечером премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга даст пресс-конференцию, на которой официально объявит об отмене режима ЧС, пишет РИА Новости. Он был введен в начале января для 11 префектур. По мере улучшения эпидемиологической ситуации его постепенно снимали с регионов. До 21 марта он действует только на территории четырех префектур - Токио, Сайтама, Канагав и Тиба.

Режим ЧС подразумевает сокращение работы ресторанов, кинотеатров, развлекательных заведений и части магазинов до 20:00 часов, отмену массовых мероприятий, а также перевод 70% сотрудников на удаленную работу.