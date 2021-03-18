В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой. Данные об этом появились на портале downdetector.ru, где появляются сообщения о сбоях в работе того или иного интернет-сервиса.

Первые отчеты о сбое в работе мессенджера появились в 17:12 по МСК и достигли своего пика в 17:42, когда было зарегистрировано 486 отчетов. К настоящему времени работа мессенджера восстановлена и новые отчеты о сбоях не регистрируются.

Чаще всего пользователи жаловались на невозможность подключения к мессенджеру (89%) и у 10% были проблемы с отправкой сообщений.