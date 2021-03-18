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18.03.2021 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года

Текст: Иван Черноусов
Специалисты Роскачества обновили рейтинг смартфонов, который состоит из 171 модели. Еще 11 моделей конца 2020 - начала 2021 года было добавлено в рейтинг. При этом в лидеры вырвался Samsung Galaxy S21 Ultra.
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung
Фото: Samsung
"Лучший смартфон для России" Samsung вышел официально. Цена

Особое внимание экспертов привлекла камера смартфона - тесты показали хорошие цвета на фото и высочайший уровень детализации, почти без шумов во всех режимах. Кроме того, Galaxy S21 Ultra - еще и прочный гаджет, который отделался несколькими царапинами на корпусе после дроп-теста. Обладатель Galaxy S21 Ultra получает улучшенный дисплей, емкую батарею, более продвинутый набор камер и увеличенное количество оперативной памяти. Все это и позволило Galaxy S21 Ultra занять гораздо более высокую позицию в рейтинге, правда, и цена у него выше, чем у "младших" вариантов.

В Роскачестве отметили, что Huawei, OnePlus и Xiaomi тоже не отстают от конкурентов и выпустили по одной или несколько новых моделей в этом году. Huawei Mate 40 Pro (256GB) с ценой 81 990 рублей, как и другие смартфоны Huawei, по-прежнему поставляется без сервисов от Google (для многих поклонников бренда это перестало быть проблемой). Батарея позволит смартфону проработать автономно 28 часов, полностью заряжается он за 45 минут. У Mate 40 Pro установлена тройная основная камера (50 Мп) со сверхширокой (20 Мп), а запись видео ведется с разрешением 4K@60 fps. Камера делает очень качественные фото с высокой детализацией и хорошим балансом цветов. В смартфоне установлен восьмиядерный HiSilicon Kirin 9000, который принес 5 баллов в тестах на производительность. Мощный чипсет, отличная камера и большой дисплей заслуженно принесли Mate 40 Pro попадание на вторую строчку рейтинга смартфонов конца 2020-2021 годов.

Третье место занял Xiaomi Redmi Note 9T (128GB) с ценой 19 400 рублей - более чем достойный гаджет в своей ценовой категории. У Redmi Note 9T есть несколько сильных сторон. Во-первых, качественный звук стереодинамиков (что принесло модели попадание в топ смартфонов с лучшим качеством звука). Во-вторых, прочность: во время барабанного теста после 100 падений гаджет остался без повреждений. В-третьих, время автономной работы: после заряда смартфон проработает 50 часов.

Мы нашли три лучших смартфона в России. Они дешевле 20 тысяч рублей
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