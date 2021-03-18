В России появятся больничные капелланы

В России скоро могут появиться "больничные капелланы", сообщил глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. За время пандемии московские священники совершили 1800 выездов в 57 медицинских учреждений.

Около 70 процентов выездов были к умирающим. "В начале пандемии у нас был печальный опыт, ковидные отделения больниц были закрыты для священников, не было возможности прийти поисповедовать и причастить больных", - сказал епископ Пантелеимон.

Сейчас вопрос решен: специально оснащенные священники с помощниками приезжают в ковидные больницы исповедовать, причащать и соборовать больных коранавирусом. И в процессе утряски этого вопроса вызрело решение о необходимости больничных капелланов.

- Мы обсуждали этот вопрос с департаментом здравоохранения, нас поддерживает вице-премьер Татьяна Голикова. И вскоре у нас, действительно, могут появиться больничные капелланы, - уточнил епископ Пантелеимон.

По его словам, священническое служение в больницах сегодня стало очень востребованным, появляется важный опыт взаимоотношения врачей и священнослужителей.

- У нас есть распоряжение патриарха разработать курс по подготовке больничных капелланов. Мы его апробируем на очных семинарах в Москве, а потом проведем онлайн-обучение для регионов. Уже выработан регламент посещения больниц, - пояснил епископ Пантелеимон.