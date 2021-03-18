В Швеции за призывы к самоубийству будут сажать в тюрьму на два года

В Швеции призывы к самоубийству будут считаться уголовным преступлением и караться тюремным заключением сроком до двух лет. Соответствующее решение принял накануне Риксдаг. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

Законодательное решение парламента вступит в силу первого мая. В нем прописано, что подстрекательство и любое влияние на человека, приведшее к его самоубийству, является уголовным преступлением.

С принятием правительственной инициативы в Уголовный кодекс королевства попали два новых преступления. Первое: призыв к самоубийству. Наказание за него - двухлетний тюремный срок. Второе: неосторожное замечание, которое может трактоваться, как призыв к самоубийству. За такое преступление предусмотрен штраф или тюремное заключение сроком на два года.