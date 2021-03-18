В столице Киргизии отменили празднование Нооруза

В Бишкеке ввели ограничение на проведение массовых акций, приуроченных к Ноорузу. Праздник знаменует собой приход весны и отмечается в Киргизии ежегодно 21 марта.

Как рассказали в столичной мэрии, такое решение было принято, в том числе, в связи с выявлением новых штаммов COVID-19 (британского и южноафриканского) в Европе, а также из-за усиления карантинных мер в соседних с КР странах - Казахстане и Узбекистане.

- Учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в целях недопущения распространения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, Городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия приняла решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных Ноорузу, на территории Бишкека, - объяснили в мэрии.

По информации минздрава, в последние несколько дней в республике фиксируется некоторое увеличение новых случаев заражения COVID-19. На утро 18 марта было выявлено 98 заболевших коронавирусом. В ведомстве отметили, что могут вернуться к рассмотрению вопроса о повторном введении ограничительных карантинных мер в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.