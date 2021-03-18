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18.03.2021 21:30
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах за сутки вылечились от коронавируса 47 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 31 тысячи 850 человек. Эти данные в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 47 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 110 тысяч 852 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 558 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 350 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Трое изолированы по месту службы. Еще 205 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии больных нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у одного пациента. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 17 тысячам 803 заболевшим, 6 тысяч 348 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" прошли уже более 396 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ.

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