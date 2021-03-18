Во Франции вводят на месяц "облегченный" карантин в 16 департаментах

В связи с ухудшением эпидемической обстановки французские власти приняли решение с полуночи этой пятницы ввести карантин на четыре недели в 16 департаментах страны, включая столичный регион Иль-де-Франс (восемь департаментов) и, естественно, Париж.

Локаут также затронет пять департаментов северного региона О-де-Франс и департаменты Приморские Альпы, Приморская Сена и Эр.

По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса количество заражений коронавирусом на этих территориях увеличилось на 20-23 процента. Только в регионе Иль-де-Франс этот показатель составил 446 случаев на 100 тысяч человек, что превышает общенациональный уровень в два раза.

Как считает глава правительства, такой эпидемический всплеск объясняется распространением во Франции более активного "британского" варианта COVID-19, на который здесь сейчас приходится три четверти заражений.

Во время карантина будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, книжных, музыкальных, а также аптек. Путешествия из одного региона в другой без веских причин на время действия карантина будут запрещены. Школы всех ступеней продолжат функционировать в прежнем режиме.

Хотя французам придется заполнять письменные разрешения на перемещения вне дома, их условия значительно облегчены по сравнению с двумя предыдущими локаутами - весной и осенью прошлого года. Так, время на прогулки не будет ограничено, а их радиус расширен до 10 километров.

Вместе с тем сохраняется комендантский час. Правда, он теперь будет начинаться не в 18:00, а на час позже - в 19:00.