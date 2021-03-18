Во Франции вводят на месяц "облегченный" карантин в 16 департаментах

Новости

Защитник "Урала" агрессивно среагировал на вопрос об игре со "Спартаком" 23:12
Цена на нефть снизилась почти на 8% 22:55
В Туле две женщины и ребенок найдены мертвыми в автомобиле 22:36
Минцифры объяснило проблемы с оформлением загранпаспортов 22:23
В 16 департаментах Франции вводят карантин на месяц 22:18
Прививку от COVID-19 сделали около 350 тысяч жителей Подмосковья 21:53
В YouTube прокомментировали блокировку аккаунта "Вести Крым" 21:50
Леонид Федун: Ребята обещали, что сделают все для победы 21:48
В Вооруженных силах за сутки вылечились от коронавируса 47 военнослужащих 21:30
Бутина представила фонд, который будет бороться за права россиян за рубежом 21:19
Мусульманские богословы утвердили заключение о допустимости "Спутника V» 21:14
Экс-правозащитник приговорен к 4 годам и 8 месяцам за мошенничество 20:53
Возобновляемой энергетике усложнили условия получения поддержки 20:29
МИД РФ начал подготовку разговора Путина с Байденом 20:26
Песков не уточнил, куда Путин поедет на выходные 20:20
Игрок "Чертаново" дисквалифицирован за избиение футболиста "Локомотива" 20:18
МИД: Россия не отказывалась от диалога с НАТО 20:17
Обстоятельства жесткой посадки самолета во Внуково проверят следователи 20:03
В Москве введен план "Перехват" после похищения ребенка 19:57
В Германии трое скончались после прививки AstraZeneca 19:54
Путин предложил Байдену провести прямую дискуссию 19:49
Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму в сентябре 19:31
Прокуроры выявили почти 150 тысяч нарушений в работе приставов 19:27
"Локомотив" вышел на третье место после победы над "Уфой" 19:26
Во Внуково у самолета сломалось шасси 19:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
18.03.2021 22:51
Рубрика: В мире

Во Франции вводят на месяц "облегченный" карантин в 16 департаментах

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В связи с ухудшением эпидемической обстановки французские власти приняли решение с полуночи этой пятницы ввести карантин на четыре недели в 16 департаментах страны, включая столичный регион Иль-де-Франс (восемь департаментов) и, естественно, Париж.
Фото: Владимир Биль/РГ Фото: Владимир Биль/РГ
Фото: Владимир Биль/РГ

Локаут также затронет пять департаментов северного региона О-де-Франс и департаменты Приморские Альпы, Приморская Сена и Эр.

Фото: JENS SCHLUETER / AFP
Германия, Италия, Испания, Франция отказались от вакцины AstraZeneca

По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса количество заражений коронавирусом на этих территориях увеличилось на 20-23 процента. Только в регионе Иль-де-Франс этот показатель составил 446 случаев на 100 тысяч человек, что превышает общенациональный уровень в два раза.

Как считает глава правительства, такой эпидемический всплеск объясняется распространением во Франции более активного "британского" варианта COVID-19, на который здесь сейчас приходится три четверти заражений.

Во время карантина будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, книжных, музыкальных, а также аптек. Путешествия из одного региона в другой без веских причин на время действия карантина будут запрещены. Школы всех ступеней продолжат функционировать в прежнем режиме.

Фото: iStock
Канцлер Австрии предположил возврат к нормальной жизни летом

Хотя французам придется заполнять письменные разрешения на перемещения вне дома, их условия значительно облегчены по сравнению с двумя предыдущими локаутами - весной и осенью прошлого года. Так, время на прогулки не будет ограничено, а их радиус расширен до 10 километров.

Вместе с тем сохраняется комендантский час. Правда, он теперь будет начинаться не в 18:00, а на час позже - в 19:00.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Собянин посетили праздничный концерт "Дни Крыма в Москве"
Цена на нефть снизилась почти на 8%
Экс-посол США в Москве станет директором ЦРУ
В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права
Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов