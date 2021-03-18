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18.03.2021 17:28
Рубрика: Власть

Захарова объяснила, к чему приведут нелепые заявления Вашингтона

Новая администрация США не перестает удивлять нелепостью публичных заявлений, констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что это касается не только в персональных нападках на руководителей России, что выходит за любые рамки приличий, но и абсурдных обвинений во вмешательстве в последние выборы президента в Соединенных Штатов, победу на которых, к слову, одержал критикующий теперь Москву Джо Байден.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

- Расцениваем это как очередной информационный "вброс", построенный целиком на безосновательном выводе, что в интернете массово циркулировали критические по отношению к кандидату демократов материалы, распространяемые, "естественно", "российскими агентами влияния", - подчеркнула Захарова в своем комментарии.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Она отметила, что к таким агентам, выходит, теперь причислены все сторонники экс-президента Дональда Трампа, хотя в первую очередь на волеизъявление граждан пытались "воздействовать" поддерживающие демократическую партию и самого Байдена интернет-гиганты. Именно они блокировали аккаунты в соцсетях и Трампа, и его единомышленников.

- Вынуждены напомнить очевидный факт - никаких свидетельств вмешательства со стороны российских госструктур в дела США нет. Чего не скажешь о нескончаемых попытках американских официальных лиц управлять политическими процессами в других странах, в том числе в России, - заявила дипломат.

И уточнила, что имеет в виду попытки "напрямую командовать маргинальными оппозиционными группами с целью привнести нестабильность, сеять рознь и раздор".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По мнению Захаровой, в Вашингтоне, похоже, не могут осознать риски для мира и безопасности, связанные "с дальнейшей деградацией двусторонних отношений", которая "противоречит коренным интересам народов России и США".

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