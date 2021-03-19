Абрамченко: Мы должны быть готовы к пропуску половодья

Готовность к весенним паводкам обсудили на селекторном совещании вице-премьеры Виктория Абрамченко и Юрий Борисов с главами регионов и представителями федеральных ведомств. В целом в стране ситуация спокойна, однако есть точки, где наступление ЧС более вероятно, сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Зима в этом году была настоящей - снежной, морозной, долгой - уже календарная весна, а на большей части страны, по сути, сохраняется зимний режим, - сказала Виктория Абрамченко. - Вместе с тем, и снеготаяние, и половодье на реках страны не за горами, на юге уже начинается. Сегодня мы должны обсудить готовность территорий к пропуску половодья, принимаемые меры, выявить риски осложнения обстановки, сформировать дополнительные меры по их минимизации".

По информации МЧС России, в потенциально паводкоопасных зонах страны расположено около 5 тыс. населенных пунктов, свыше 2,5 тыс. участков автомобильных, 49 участков железных дорог, около 1250 мостов.

По прогнозам Росгидромета, подтопления низменных частей населенных пунктов и объектов инфраструктуры возможны в Московской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Калужской, Рязанской, Костромской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Сахалинской областях, Ненецком и Чукотском АО, в Мордовии, Татарстане, Башкортостане, Хакасии, Якутии, Республике Тыва, Пермском, Алтайском, Красноярском, Приморском, Камчатском краях. В преддверии начала прохождения весеннего половодья 2021 года будет открыто 237 временных гидрологических поста, налажено информирование заинтересованных ведомств о развитии гидрометеорологической обстановки.

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов доложил, что в целом на территории страны гидрологическая и водохозяйственная обстановка сейчас спокойные. Проведены необходимые плановые профилактические работы, согласованы совместные действия водохранилищ в случае неблагоприятного развития ситуации. Превентивные противопаводковые мероприятия проводятся в Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае, Вологодской и Архангельской областях.

По итогам совещания вице-премьеры Виктория Абрамченко и Юрий Борисов подчеркнули важность совершенствования противопаводковых мероприятий и прогноза опасных гидрометеорологических явлений, формирования в населенных пунктах запасов материальных, продовольственных, медицинских средств для первоочередного жизнеобеспечения, своевременного информирования населения в зонах затопления о мерах по минимизации ущерба и риска для жизни и здоровья, а также защиты объектов инфраструктуры.

По предложению Виктории Абрамченко "Роскосмосу" было поручено дважды в сутки передавать МЧС данные космического мониторинга паводковой обстановки в России. Соответствующее указание дал Юрий Борисов.