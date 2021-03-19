Новости

Премия "Оскар" пройдет в оффлайн-формате 10:50
Канал HBO начал работу еще над тремя спин-оффами "Игры престолов" 10:27
В Петербурге скончался режиссер Александр Кривонос 10:21
Умер актер из "Приключений Электроника" Александр Казимиров 00:25
Умер актер из "Неотложки" Виктор Коношенков 00:03

Актер Виталий Стремовский умер от коронавируса

Новости
    19.03.2021, 10:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер кино и ТВ, актер Театра российской армии Виталий Лазаревич Стремовский скончался на 74-м году жизни.

Об этом сын заслуженного артиста России сообщил сегодня на официальной Facebook-странице отца. Уточнив, что причиной смерти Стремовского стал коронавирус.

"К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился", - написал Илья Стремовский.

О месте и дате прощания станет известно позднее.

Виталий Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве. В 1970-м окончил Школу-студию МХАТ, с 1972 года - актер Театра Армии. В 1986 году получил режиссерское образование в Театральном училище имени Щукина.

На экранах - с 1970-го - "Две сестры", "Детство. Отрочество. Юность" по Льву Толстому, "Васса Железнова", "Палата номер шесть", "Время жестоких".

Новости

DC снимет фильм о Часовщике 18.03.2021
Названа дата выхода мультсериала-продолжения "Корпорации монстров" 18.03.2021
Сериал "Засланец из космоса" продлили на второй сезон 18.03.2021
Мультсериал "Царь горы" получит продолжение 18.03.2021
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Вечерний Ургант
Хардкорный Ургант: на Первом канале остроумно спародировали Найшуллера 17.03.2021
Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре 17.03.2021
Видео: Киркоров перепутал Стоянова в костюме банана с Буйновым 15.03.2021
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ GameSpot Trailers
Продюсер Mortal Kombat объяснил, почему в фильме не будет Джонни Кейджа 18.03.2021
Камбербэтч сыграет боевого мага у режиссера "Мира Юрского периода" 17.03.2021
Алан Тьюдик и дочь Миллы Йовович сыграют в ремейке "Питера Пэна" 17.03.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Генри Дэрроу - Рафаэль Кастильо из "Санта-Барбары" 18.03.2021
Умер легендарный японский аниматор Ясуо Оцука 17.03.2021
Умер актер из "Чужого" и злодей из "бондианы" Яфет Котто 16.03.2021