Актер Виталий Стремовский умер от коронавируса

Советский, российский актер кино и ТВ, актер Театра российской армии Виталий Лазаревич Стремовский скончался на 74-м году жизни.

Об этом сын заслуженного артиста России сообщил сегодня на официальной Facebook-странице отца. Уточнив, что причиной смерти Стремовского стал коронавирус.

"К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился", - написал Илья Стремовский.

О месте и дате прощания станет известно позднее.

Виталий Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве. В 1970-м окончил Школу-студию МХАТ, с 1972 года - актер Театра Армии. В 1986 году получил режиссерское образование в Театральном училище имени Щукина.

На экранах - с 1970-го - "Две сестры", "Детство. Отрочество. Юность" по Льву Толстому, "Васса Железнова", "Палата номер шесть", "Время жестоких".