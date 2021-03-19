Указ губернатора Алтайского края от 19 марта 2021 года № 38 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

Новости

Оперштаб: Еще 1902 пациента вылечились от коронавируса в Москве 14:18
Прямые авиарейсы из России на Шри-Ланку возобновятся 1 апреля 14:17
Новые российские ПТРК будут атаковать сверху 14:13
Не похож: Следователь сравнил персонажа Нагиева с реальным Чикатило 14:12
Песков допустил возвращение Путина к очному графику в обозримом будущем 14:00
В сфере ЖКХ заключено 2,5 тысячи концессионных соглашений 13:59
Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будут выплачены компенсации 13:59
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с США 13:46
Руководство ВОЗ примет очное участие в ПМЭФ-2021 13:43
Пашинян продолжит исполнять свои обязанности до парламентских выборов 13:40
В Великом Новгороде столкнулись три пассажирских автобуса 13:37
Песков назвал вероятного спутника Путина в тайге 13:33
В Минздраве сообщили о снижении детской смертности 13:27
Песков рассказал про формат Парада Победы 13:23
В Минпромторге обсудили проект крупнейшего месторождения золота в мире 13:14
Получивший повреждение Зобнин присоединится к сборной после МРТ 13:07
От участника ток-шоу рэкетиры требовали 2 миллиона рублей 13:05
Социологи выяснили, сколько россиян чувствуют себя счастливыми 12:54
Глава МВД наградил полицейских за спасение людей во время снежной бури 12:45
В Екатеринбурге двух полицейских задержали за вымогательство взятки 12:37
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Химках 12:37
Найден третий погибший при взрыве в Химках 12:33
В Ростовскую область запустят поезд-отель 12:33
Актера Арми Хаммера обвинили в каннибализме и изнасиловании 12:30
Директор Северо-Западного филиала "РГ" стала лауреатом "Золотого пера России" 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 марта 2021 г.

Указ губернатора Алтайского края от 19 марта 2021 года № 38 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

Дата подписания 19 марта 2021 г.
Опубликован 19 марта 2021 г.
Вступает в силу 21 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 года № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 № 99, от 26.06.2020 № 103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 № 113, от 07.08.2020 № 128, от 20.08.2020 № 132, от 03.09.2020 № 144, от 15.09.2020 № 153, от 01.10.2020 № 168, от 13.10.2020 № 177, от 26.10.2020 № 185, от 30.10.2020 № 186, от 11.11.2020 № 195, от 26.11.2020 № 204, от 14.12.2020 № 215, от 01.02.2021 № 12, от 05.03.2021 № 32) следующие изменения:

пункт 1 признать утратившим силу;

абзац одиннадцатый пункта 2 исключить.

2. Настоящий указ вступает в силу с 21.03.2021.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией