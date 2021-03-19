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Рубрика: В мире

CNBC: США готовятся смягчить в мае ограничения на въезд из ряда стран

Американские власти готовятся в середине мая смягчить введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд из ряда стран. Об этом сообщила телекомпания CNBC, ссылаясь на источники.

Фото: AFP/Johan ORDONEZ
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По их данным, будут сняты ограничения на пересечение границ Мексики и Канады с США. Кроме того, ожидается смягчение требований к въезду из Бразилии и ряда европейских стран, включая Великобританию, пишет ТАСС. Такое решение связано с массовой вакцинацией населения в США.

Ранее Вашингтон продлил до 21 апреля действие ограничений на пересечение сухопутных границ с Мексикой и Канадой. Кроме того, сохраняются ограничения на въезд из государств Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии, ЮАР.

По последним данным, в США выявлено более 29,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 538,7 тысячи человек. Свыше 75,4 миллиона американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а примерно 40,9 миллиона человек - прошли полную вакцинацию.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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