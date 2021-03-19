CNBC: США готовятся смягчить в мае ограничения на въезд из ряда стран

Американские власти готовятся в середине мая смягчить введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд из ряда стран. Об этом сообщила телекомпания CNBC, ссылаясь на источники.

По их данным, будут сняты ограничения на пересечение границ Мексики и Канады с США. Кроме того, ожидается смягчение требований к въезду из Бразилии и ряда европейских стран, включая Великобританию, пишет ТАСС. Такое решение связано с массовой вакцинацией населения в США.

Ранее Вашингтон продлил до 21 апреля действие ограничений на пересечение сухопутных границ с Мексикой и Канадой. Кроме того, сохраняются ограничения на въезд из государств Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии, ЮАР.

По последним данным, в США выявлено более 29,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 538,7 тысячи человек. Свыше 75,4 миллиона американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а примерно 40,9 миллиона человек - прошли полную вакцинацию.