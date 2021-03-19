Финляндия приостановила использование вакцины от AstraZeneka

Представители Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии заявили, что в стране приостанавливается использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Это сделано после регистрации двух случаев необычного свертывания крови. Как сообщает YLE, в ведомстве отмечают, что пошли на эту меру из предосторожности, а продлится она не менее недели.

"По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок в Финляндии было зарегистрировано два тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca", - говорится в заявлении института. В ведомстве уточнили, что возможность возобновления использования этой вакцины появится только после тщательного расследования.

Напомним, вчера эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам основываясь на результатах расследования случаев образования тромбов у людей после проведения прививки заявили, что вакцина от AstraZeneсa "безопасная и эффективная", а "положительный эффект от ее применения перевешивает возможные риски".