Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2021 года № 27-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) в подпункте "а" пункта 2.6:

слова "граждан в возрасте" заменить словами "не осуществляющих трудовую деятельность или деятельность по гражданско-правовому договору граждан в возрасте";

после слов "Данное ограничение" дополнить словами "в отношении осуществляющих трудовую деятельность лиц";

после слов "по 21 марта 2021 г." дополнить словами ", с 22 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г.";

слова "на руководителей и работников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения, а также" исключить;

б) абзацы пятый и шестой пункта 2.8 признать утратившими силу;

в) абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:

"осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте старше 65 лет, а также имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции (приложение № 2), на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2021 г., за исключением положения абзаца четвертого подпункта "а" пункта 1, вступающего в силу на следующий день после дня официального опубликования настоящего Указа.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







