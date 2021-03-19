Палеонтологи нашли в Мексике древнюю крылатую акулу

В Мексике группа палеонтологов обнаружила окаменелость необычного существа - акулы, обитавшей в мезозойскую эру. Она имела длинные грудные плавники, похожие на орлиные крылья. Эти удивительные животные относятся к меловому периоду, когда произошло массовое вымирание динозавров. Ее останки найдены в известняковых пластах, которым 93 миллиона лет.

Останки прекрасно сохранились, что позволило ученым с большой точностью восстановить внешний облик акулы. Размах плавников древней обитательницы морей составлял около двух метров, и больше полутора метров была ее длина.

Публикация об этом исследовании появилась в Science. Палеонтологи утверждают, что акула не отличалась большой скоростью. Ей приходилось довольствоваться планктоном. Она собирала свою пищу в воде, плавая с открытым ртом.

Неизвестный ранее вид получил название Aquilolamna milarcae. Этот эволюционный путь оказался тупиковым, так как в конце мелового периода орлиные акулы, как и многие другие животные, исчезли с лица земли.