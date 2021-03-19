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19 марта 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 16 марта 2021 № 67-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 16 марта 2021 г.
Опубликован 19 марта 2021 г.
Вступает в силу 25 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в подпункт 16.1 пункта 16 распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг. от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг) следующие изменения:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"показа спектаклей и концертных программ в театрах и концертных организациях Курской области, цирковых представлений и кинопоказа с заполняемостью залов не более 75%;":

дополнить абзацем шестым и седьмым следующего содержания:

"проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры (за исключением дискотек и аналогичных развлекательных мероприятий) с заполняемостью залов не более 75%;

деятельности клубных формирований, коллективов любительского художественного творчества в учреждениях культуры.".

2. Распоряжение вступает в силу с 25 марта 2021 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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