Лавров: Москва готова к непростому развитию отношений с Вашингтоном

Россия готова к непростому развитию отношений с США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.

"Так что ситуация, на самом деле, непростая, но мы готовы к такому развитию событий", - сказал Сергей Лавров в отношении текущего состояния российско-американских отношений.

Российский министр также отметил, что США и страны Запада отказываются от профессионального диалога, к которому его призывает Москва.

"Все очевиднее, что Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии, то есть самого себя. Наши многочисленные приглашения к предметному, взаимоуважительному, профессиональному диалогу с конкретными фактами в руках для рассмотрения обоюдных озабоченностей в целях поиска справедливого баланса интересов и компромиссов попросту игнорируется. Продолжаются грубые попытки приватизировать секретариаты международных организаций, узурпировать право определять содержание многосторонности", - отметил глава российского МИД.

Трансляцию мероприятия в Youtube вел телеканал RT.