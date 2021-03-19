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19.03.2021 17:52

На территории технополиса "ЭРА" создадут первый инвестиционный фонд

На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России Андрей Гончаров.

Соглашение предполагает участие банка в создании инвестиционного фонда, ключевой задачей которого станет финансирование проектов участников технополиса "ЭРА" в сфере высоких технологий оборонно-промышленного комплекса на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующий вывод на массовый выпуск продукции. Фонд будет оказывать поддержку на всех этапах реализации инициативных проектов: от структурирования сделки до выделения финансирования и дальнейшего сопровождения проектов.

"У технополиса "ЭРА" очень важная миссия по созданию инновационной инфраструктуры и формированию качественной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны, - отметил глава ПСБ Петр Фрадков. - ПСБ как опорный банк предприятий отечественного ОПК выступает за расширение инструментария поддержки компаний этого сектора, в том числе с целью диверсификации производств и выпуска гражданской продукции, а также для масштабирования наиболее перспективных разработок проектов технополиса "ЭРА".

Создание инвестиционного фонда является частью стратегии ПСБ по развитию небанковских сервисов в области аналитики, консалтинга и непосредственно финансирования проектов ОПК через фонд.

В рамках соглашения ПСБ также планирует проводить образовательные программы для сотрудников Минобороны России, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, участвующих в реализации Государственного оборонного заказа на территории Технополиса "ЭРА", в том числе по темам диверсификации ОПК и сопровождения ГОЗ.

Кроме того, ПСБ предоставит участникам технополиса комплекс услуг по продвижению высокотехнологичной продукции в сфере обороны.

"Взаимодействие Главного управления с опорным банком оборонно-промышленного комплекса ПСБ вносит положительные аспекты в развитие научных исследований в интересах укрепления обороны страны. Реализация перспективных проектов с использованием средств Фонда Военного инновационного технополиса "ЭРА" выведет на новый уровень внедрение и развитие инновационных и перспективных разработок, как в интересах Минобороны России, так и в интересах гражданского сектора экономики", - отметил генерал-майор Андрей Гончаров.

Для справки:

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы. Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и 9 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.

Военный инновационный технополис "Эра" Министерства обороны России создан указом Президента в 2018 году. Его основная задача - создание и развитие военных и двойных технологий, интенсификации внедрения существующего научно-технического задела в производство продукции военного и двойного назначения, а также сокращения сроков создания новых образцов вооружения, военной техники и технологий их изготовления.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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