Норвежского премьера обвиняют в нарушении антиковидных мер

В отношении премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг открыто расследование по факту нарушения ограничительных мер, установленных в стране для борьбы с пандемией кооронавируса. Сульберг обвиняют в том, что она нарушила действующие ограничения, запрещающие собираться в одном месте компаниям численностью более 10 человек.

Дело в том, что во время зимних каникул Сульберг организовала встречу в ресторане для членов своей семьи по случаю собственного 60-летия. В результате в отведенном для них месте ресторана одновременно собралось 14 человек, включая премьер-министра. Позже семья повторила это нарушение, собравшись, правда, не в ресторане, а на съемной квартире премьер-министра.

Премьер-министр Норвегии официально принесла свои извинения за нарушение правил инфекционного контроля. "У нас не должно было быть такого, и я должна была это остановить. Я этого не сделала и могу только извиниться" - приводит ее слова издание Dagbladet.

На своей страничке в Facebook она написала, что раздосадована произошедшим. "На мне как на премьер-министре лежит особенно большая ответственность - строго следовать правилам и рекомендациям. К сожалению, это ускользнуло от нас (от семьи), и мы не смогли следовать правилам и рекомендациям, как должны были бы. Это раздражает", - написала Сульберг. Какие именно штрафные санкции могут быть применены к действующему премьеру и членам семьи, станет ясно после завершения расследования.