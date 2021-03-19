Вокруг имени Ивана Алексеевича Тюрина существует некая информационная загадка. До нашего времени дошло немало его работ, но сведения о его жизни и творчестве практически отсутствуют, хотя во второй половине XIX - начале ХХ века имя Ивана Тюрина значилось во всех русских справочных изданиях о художниках.

Имя, потерянное временем

Почему Иван Алексеевич Тюрин оказался в списке имен художников, которых не упоминали ни в одном справочнике, учебном пособие, историко-искусствоведческих статьях после 1917 года вплоть до XXI века? Почему идеологическая машина советского государства придала забвению, наложив табу на научные исследования в этой области?

Ответ на вопрос кроется в работах Ивана Тюрина. Всё своё творчество он посвятил созданию образов выдающихся государственных деятелей Российской империи. Среди созданных им портретов - императоры и члены их семейств, министры и военачальники, адмиралы и генералы, губернаторы, банкиры, фабриканты и представители знатных купеческих родов. Им созданы портреты почти всех административных деятелей времен царствования императора Александра II - личностей, сыгравших немаловажную роль в прославлении Российской империи, укреплении её государственности и могущества.

Одним словом, Тюриным были созданы портреты выдающихся людей Российской империи, упоминание имен которых в XX веке не устраивало пришедшую на смену царскому режиму новую советскую идеологию. Имена, многие из которых были вычеркнуты из истории, а вместе с ними и имя художника.

А ведь во второй половине XIX века Тюрин был модным, популярным и востребованным художником. Заказы на портреты в буквальном смысле "сыпались" со всех сторон огромной Российской империи.

Его мастерскую - "Светописный салон господина Тюрина", расположенную на Невском проспекте в доме с правой стороны от Исаакиевского собора, знал каждый горожанин. Созданные им портреты украшали императорские и великокняжеские дворцы, министерства и ведомства, штабы и офицерские собрания, дома и приемные губернаторов, коллекции известных аристократических родов, банкиров и промышленников, интерьеры купеческих особняков. По данным справочников Императорской Академии художеств, количество живописных портретов достигало 800. К этому числу прибавляется еще около 200 икон, написанных Тюриным для православных церквей и соборов.

Штрихи к биографии

Иван Алексеевич Тюрин родился в 1824 году в селе Галядкино, Ардатовского уезда Нижегородской губернии в семье отставного обер-офицера. К сожалению, Архив Нижегородской области не располагает сведениями о детстве художника. Проходило ли оно в селе Галядкино, или же это только место его рождения. Но, из справочников о художниках известно, что для получения среднего образования он поступает в одну из московских гимназий. Начинается новый этап в жизни будущего художника. По окончании четырех классов Иван Алексеевич переезжает в Петербург.

Учеба в Императорской Академии художеств

В 1845 году в возрасте 21 года Иван Алексеевич Тюрин поступает вольноприходящим учеником в Императорскую Академию художеств в Петербурге. Он зачислен в класс одного из самых известных преподавателей, академика, заслуженного профессора живописи Императорской Академии художеств Алексея Тарасовича Маркова.

Годы учебы в Академии для Ивана Алексеевича были особенно интересны. Сбылась его мечта, он ученик Императорской Академии художеств. Вокруг него сплошные знаменитости художественного мира, о которых он ранее только слышал из рассказов. Петербург бурлит светской жизнью. Это в первую очередь город, в котором расположена императорская резиденция, это военная и политическая столица, это центр культуры России. Каждый день пребывания в столице Российской империи для молодого человека был насыщенным и многообразным, увлекательным и познавательным. В свободное от учебы время он посвящал посещению театров и светских салонов - как это делало светское общество и известные гости Санкт-Петербурга. Здесь литературные кумиры, знаменитые композиторы и поэты, актеры и актрисы, одним словом весь цвет европейских вкусов и нравов, а все передовое модное для Ивана Алексеевича было не чуждым. Все это, безусловно, формировало будущего художника.

Проучившись, пять лет в стенах Академии, в 1850 году Тюрин получил звание свободного художника. Перед молодым человеком, а ему к этому времени исполняется 26 лет, открывается новая жизнь.

В 1850 году в Петербурге Иван Алексеевич Тюрин венчается первым браком с девицей Луизой - Марией - Елизаветой Петровной Шпрунг, лютеранского исповедания (о чем свидетельствует выданное брачное свидетельство из Александровской церкви лейб-гвардии Павловского полка от 16 ноября 1850 года за №789). Остается жить в Петербурге, его любимом городе, с которым будет связана вся его дальнейшая жизнь.

Тюрин Иван Алексеевич. Художник на озере. 1969 год.

Творческое становление. Признание мастера портрета

Иван Алексеевич начинает свой творческий путь с написания пейзажей и жанровых картин. Особое место в этот период его творчества занимает религиозная живопись. Иван Алексеевич пишет иконы для известных столичных храмов и провинциальных церквей, занимается их реставрацией. Но свои симпатии и предпочтения он отдает портретному жанру, который был у него наиболее успешным и приносил ему заказы еще со времен обучения в Императорской Академии художеств.

В 1855 году, после внезапной кончины императора Николая I на российский престол вступает его старший сын Александр II. Меняется атмосфера в обществе. Уходят в небытие жесткие режимы и порядки. В этот период Иван Алексеевич больше времени уделяет портретному жанру, старательно совершенствуя свое мастерство.

В 1859 году Иван Алексеевич представляет серию исполненных портретов на академической выставке в Императорской Академии художеств, где обратил на себя внимание, как одаренный художник. Более того, был большой успех! По итогам этого первого в его жизни участия в выставке Академии художеств он был признан "Назначенным в академики". Это признание в профессиональных кругах и высокая оценка его мастерства в области портретного искусства дали ему новый импульс и уверенность в правильности выбранного им творческого пути в искусстве.

На следующей выставке 1861 года в Академии художеств им была представлена очередная серия портретов. Среди них портреты профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии архимандрита Григория и госпожи Княжевич обратили на себя особое внимание со стороны не только академической элиты, но и почетных посетителей выставки, коими считались император Александр II, члены Императорского Дома и другие представители высшего света. Решением Совета Академии Ивану Алексеевичу Тюрину присваивается звание академика Императорской Академии художеств. Безусловно, этот огромный успех, который сыграл немаловажную роль в его дальнейшей творческой судьбе, карьере, позволил обратить на себя внимание всего светского общества. Этот статус дал ему на протяжении всей творческой деятельности получать наиболее престижные заказы и не только от членов императорской фамилии.

Грамота Императорской Академии художеств

Санкт Петербургская Императорская Академия художествъ за искусство и познанiя въ живописи портретной признаетъ и почитаетъ Художника Ивана Тюрин своимъ Академикомъ съ правами и преимуществами въ установленiяхъ Академiи предписанными. Данъ въ С.Петербургъ за подписанiемъ Президента и съ приложенiем печати.

(число, дата).

Все это, безусловно, отразилось в выборе его творческих предпочтений, как мастера официального и парадного портретов, создающего образы знатных людей Российской империи.

Несмотря на нападки критиков, Тюрин был достаточно успешным художником и востребованным в течение всей своей творческой деятельности. Ни один из известных художников XIX века не написал такого количества портретов значимых людей Российской империи, как Иван Алексеевич Тюрин.

Его портреты императоров в интерьерах царских резиденций встанут в один ряд с парадными портретами таких признанных мастеров, как Джордж Доу, Василий Тимм, Егор Ботман, Николай Лавров, Константин Маковский и др. Этот статус становится визитной карточкой мастера, высшей оценкой для художника, не говоря уже о гонорарах, которые значительно отличались от гонораров иных заказчиков.

Иван Алексеевич Тюрин на протяжении всей своей творческой деятельности периодически демонстрирует свои лучшие произведения портретного жанра на академических выставках в Императорской Академии художеств.

Слева направо: Джордж Доу. Портрет императора Александра I. Василий Тимм. Портрет императора Николая I. Егор Ботман. Портрет императора Николая I. Николай Лавров. Портрет императора Александра II. Константин Маковский. Портрет императора Александра II.

Произведения обретают свою судьбу

В водовороте бурных событий ХХ века в России в революционные годы, гражданскую войну, Великую Отечественную войну разрушались и разворовывались дворцы и усадьбы, административные учреждения, общественные и частные владения и многие портреты, созданные Иваном Тюриным, теряли свои "насиженные" места. Сколько их пропало, скольким нанесен непоправимый ущерб в виде штыковых проколов, порезов живописной основы или уничтожено, сколько погибло в результате небрежного хранения. А сколько вывезено оккупационными войсками в годы Великой Отечественной войны из загородных царских резиденций осажденного Ленинграда. Многие находятся в музейных хранилищах, ожидая своего звездного часа реставрационного восстановления.

Иван Тюрин. Портреты императоров и членов их семейств.

Некоторые персонажи на портретах Тюрина навсегда могли бы остаться "неизвестными", впрочем, как и сами произведения быть потерянными, если бы за последнее десятилетие они не стали предметом изучения музейных специалистов и историков.

Сегодня многие из созданных им произведений возвращаются на свои места обетованные и становятся достоянием всемирно известных музейных собраний. Портреты работы Тюрина есть в собраниях Государственного исторического музея, Эрмитажа, в музейно-дворцовых комплексах "Царское Село" и "Павловск", а также более чем в сорока музеях Российской Федерации и некоторых зарубежных собраниях. В последнее время произведения Ивана Алексеевича стали появляться на торгах известных зарубежных аукционных домов.

Изучая историю бытования произведений Ивана Алексеевича Тюрина в ХХ веке, соглашаешься с мыслью о том, что действительно, творцы проживают свою жизнь, а созданные ими произведения обретают свою судьбу, порой далеко не легкую.

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