Придумана программа для смартфона по подборке дверных ключей по звуку

Исследователи из Национального университета Сингапура разработали программу для смартфона, которая умеет определять форму ключа, анализируя звук при повороте ключа в замке. Об этом сообщает scientificamerican.com.

Саундарья Рамеш, работавший над системой SpiKey, сказал что идея пришла ему в голову после того, как он узнал что кодовые замки можно взломать, анализируя движение умных часов на запястьях людей.

SpiKey анализирует серию щелкающих звуков при контакте ключа с замком. Эти звуки может услышать микрофон хорошего смартфона. Затем программа моделирует возможные варианты форм ключей.

В некоторых случаях, когда скорость ввода ключа была постоянной и звуки не перекрывались фоновым шумом, системе удалось смоделировать несколько вариантов ключей, соответствующих реальному ключу.