Противолодочные силы НАТО потеряли подлодку ВМФ РФ в Средиземном море

В Средиземном море США и НАТО развернули беспрецедентную операцию по поиску российской подводной лодки "Ростов-на-Дону". Субмарина несколько дней назад внезапно исчезла с радаров кораблей НАТО. Российские источники в Минобороны заявляют, что подлодка выполняет свои задачи и находится на постоянной связи.

Дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" в сопровождении спасательного буксира "Профессор Николай Муру" вышла из Кронштадта и вошла в Средиземное море, пройдя Гибралтарский пролив. Практически на всем пути за субмариной наблюдал британский патрульный корабль HMS Mersey. У берегов Португалии к слежению за субмариной подключились патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon. После того как "Ростов-на-Дону" вошел в Средиземное море, он внезапно пропал со всех экранов систем управления и контроля кораблей НАТО, как будто растворившись в воде. Как сообщает израильское издание News Israel, уже неделю противолодочные силы НАТО пытаются найти в Средиземном море "пропавшую" российскую субмарину. Сейчас в Средиземноморье находится американская группа кораблей, которая включает авианосец, несколько боевых кораблей и как минимум одну атомную подводную лодку. "Исчезновение лодки вопрос вызывает озабоченность ВМС США, особенно из-за ее способности собирать сведения о деятельности боевой группы", - отмечает News Israel.

По данным итальянского издания La Republica, для поиска субмарины в воздух подняты американские самолеты Р-8А Poseidon, а авиаразведка НАТО следит за районом с итальянской и греческой авиабаз. "Подобного по масштабу развертывания судов США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Греции еще не было", - отмечает издание.

В свою очередь информированный источник РИА Новости рассказал, что противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются российскую подлодку "Ростов-на-Дону". Однако эти попытки не увенчались успехом. "В то же время российское командование не теряет связь с "Ростов-на-Дону"", - подчеркнул источник.

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал "РГ", что подлодки проекта "Варшавянка", к которому относится "Ростов-на-Дону", известны своей малошумностью и имеют возможность уходить их зоны поиска противолодочных средств.

"Ничего удивительного в том, что НАТО упустило нашу лодку я не вижу. Есть множество разных способов, как тактических, так и технических, уйти из-под наблюдения противолодочных сил. Понятно, что сейчас лодку пытаются найти с помощью специальных буев, других гидроакустических средств, но учитывая малозаметность лодки, а также профессионализм экипажа, эта задача кажется маловыполнимой", - сказал Мураховский.

Эксперт напомнил, что подлодка "Ростов-на-Дону" недавно прошла плановый ремонт и модернизацию в Кронштадте. "Возможно НАТО так усиленно ищет лодку, чтобы выявить новые средства обнаружения, которые, возможно, были на нее установлены", - считает эксперт. По его словам, на дизель-электрических подлодках можно ввести режим полной тишины. Она может лечь на грунт, повиснуть в воде и при этом вести пассивное наблюдение. Ни один радар ее в таком случае не заметит. По словам Мураховского, подлодки проекта "Варшавянка", за свою незаметность, в НАТО называют "черной дырой". Сейчас лишний раз подтверждается справедливость этого названия.