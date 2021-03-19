Путин обсудил на совещании Совбеза РФ борьбу с оргпреступностью

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с организацией борьбы с организованной преступностью, поговорим об отдельных чувствительных аспектах этого нашего направления деятельности", - задал тему Владимир Путин.

С докладами выступили главы МВД и ФСБ.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.