Экс-чиновника Владимирской обладминистрации заподозрили в мошенничестве

В отношении экс-директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Павла Панфилова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие полагает, что в мае 2020 года глава департамента получил от своего заместителя 1,2 миллиона рублей за продление служебного контракта.

- При этом полномочий на пролонгирование трудовых отношений Панфилов не имел. Полученные деньги он присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

Ранее в отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он помещен под стражу.

В СУ СК сообщили, что оба дела соединены в одно производство.