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19.03.2021 11:55

Юрий Моисеев встретился с ветеранами

18 марта глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев провел встречу с представителями городского совета ветеранов.

Во встрече участвовали заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья Соваков, заместитель городского головы Ирина Агеева, начальник управления по работе с населением Инга Грибанская, председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВОИН" Александр Голуб.

Ранее на заседании координационного совета при городской думе по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции министр здравоохранения Алан Цкаев призвал городские власти активно вести разъяснительную работу с жителями по вопросам вакцинации.

Фото: Калужская городская дума
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"Сейчас о вакцинах ходит немало слухов и домыслов, - отметил Юрий Моисеев. - Единственно верное решение - ориентироваться на официальную информацию минздрава. Мы приняли решение донести объективные сведения о вакцинации в первую очередь до пожилых людей, находящихся в группе риска. Поэтому решили привлечь к этой работе городской и окружные советы ветеранов, а также советы ветеранов предприятий нашего города, чтобы они распространили информацию среди пожилых людей".

По словам заместителя министра здравоохранения, в Калужскую область поступило 45 тысяч доз вакцины. Первым компонентом вакцины привито 38 тысяч человек, двумя компонентами - 24 тысячи.

Илья Соваков подчеркнул, что вакцина Спутник-V является наиболее безопасной, хорошо переносится пожилыми людьми, обеспечивает быстрое формирование иммунитета, имеет малое количество побочных эффектов, обеспечивает защиту от британского штамма коронавируса, формирует длительный иммунитет - 1,5 - 2 года.

Также Илья Соваков дал пояснения по всем возникшим вопросам. Так, переболевшим коронавирусной инфекцией целесообразно прививаться через полгода после выздоровления, в тоже время наличие антител не является противопоказанием для вакцинации.

Фото: Калужская городская дума
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Лиц, имеющих противопоказания для вакцинации, может защитить формирование коллективного иммунитета, соблюдение мер предосторожности и ограничение контактов.

Максимальный перерыв между введением первого и второго компонента вакцины составляет 2 - 3 месяца. Возможно проведение вакцинации мобильной бригадой по предварительной заявке предприятий и учреждений.

"До тех, пор пока не сформирован коллективный иммунитет, угроза остается, все мы должны принять активное участие в прививочной компании, это позволит как можно скорее вернуться к нормальной жизни", - подвел итоги встречи Юрий Моисеев.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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