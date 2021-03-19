На Киевском вокзале в Москве изменят навигацию

На Киевском вокзале с 1 апреля изменят навигацию, это позволит пассажирам проще ориентироваться на территории вокзала. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На вокзале вводится последовательная нумерация путей - с 1 по 12 (слева направо). Это позволит пассажирам проще ориентироваться при посадке в поезда. Пути с 1 по 6, расположенные в левой части вокзала, будут предназначены для посадки в поезда дальнего следования, из них 5 и 6 - для поездов-экспрессов до Калуги и Новопеределкино, 7 и 8 пути - для аэроэкспрессов, с 9 по 12 - для посадки в пригородные поезда.

Соответствующие изменения будут внесены в навигационные указатели на вокзале, на информационных плакатах появится обновленная схема нумерации железнодорожных путей, также информацию будут транслировать по громкоговорящей связи.

Напомним, что хаотичная нумерация имелась на 4 столичных вокзалах, что сложилось исторически. Номера путям присваивали по мере их запуска, а строились они в разное время. Ранее последовательная нумерация путей уже была введена на Белорусском и Савеловском вокзалах. Такую работу предстоит выполнить еще и на Курском вокзале.