Названы округа Москвы с дешевой посуточной арендой жилья

Самая бюджетная квартира в Москве с посуточной арендой расположена рядом со станцией метро "Нижегородская". За нее собственники просят 1200 рублей в сутки, выяснили аналитики сервиса "Суточно.ру".

Однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 2800 рублей в сутки, а "двушку" - за 4200. Дороже всего посуточная аренда обойдется в Западном административном округе столицы - 3800 рублей. Следом идут Центральный (3400 рублей) и Юго-Западный (3100 рублей). Недорогие варианты можно найти на юго-востоке (2500 рублей) и востоке города (2400 рублей).

Самая дорогая квартира находится в комплексе "Москва-Сити". В будние дни аренда жилья там стоит 25 тысяч рублей, а в выходные - 35 тысяч рублей.