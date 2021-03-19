Пожарные потушили условный пожар на стратегическом объекте

Белгородские пожарные ликвидировали условное возгорание на ТЭЦ в Белгороде. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России.

"На Белгородской ТЭЦ прошли плановые пожарно-тактические учения, которые продемонстрировали готовность оперативных служб к совместной работе в возможных чрезвычайных ситуациях". - сказано в сообщении ведомства.

Перед пожарными поставили задачу спасти людей из опасной зоны, не допустить выброса горючей жидкости и распространения огня. По условиям легенды, пожар возник в огромной емкости объемом 5000 кубометров. При этом, как сообщили в пресс-службе, в результате "ЧП" пострадали пять человек, которые не могли самостоятельно выбраться из опасной зоны.

"Спасатели поисково-спасательной службы Белгородской области установили боновые заграждения и с помощью абсорбирующего реагента собрали условно разлившийся мазут. В общей сложности практическая часть учений заняла 50 минут. Всего в учениях было задействовано 45 человек и 15 единиц техники", - сообщили в пресс-службе МЧС.