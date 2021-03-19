В Москве весной высадят 10 миллионов цветов

К майским праздникам в Москве высадят около 10 млн цветов, большая часть из них - тюльпаны. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал в интервью телеканалу "Москва 24".

"Примерно 10 млн цветов в майские праздники, в канун Дня Победы, украсят наш город, - сказал Бирюков. - Всего, включая осенние посадки, в городе высадят примерно 50 млн цветов, рассада уже готова.

Напомним, что в столице начались весенние работы по очистке после зимы памятников и инженерных сооружений.