В Забайкалье завели два дела из-за ущерба бюджету в 640 млн рублей

Два уголовных дела о превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов возбудили в Забайкальском крае.

Первое касается реконструкции аэропорта в селе Чара. Из-за аварийного состояния его взлетно-посадочной полосы в декабре прошлого года глава региона ввел режим ЧС. Для исправления ситуации был заключен госконтракт более чем на два миллиарда рублей.

Однако следователи считают, что должностные лица краевого минстроя неправомерно включили в план ремонта здание аэропорта. Тем самым бюджет региона понес ущерб в 612 миллионов рублей.

Второе дело - о строительстве трех пожарных депо в Оловяннинском, Балейском и Ононском районах Забайкалья. В октябре 2020 года правительство края по результатам аукциона заключило контракт на их возведение стоимостью 91 миллион рублей.

Однако "неустановленные должностные лица" департамента по ГО и ПБ Забайкалья превысили свои полномочия и незаконно расторгли договор.

"Воспользовавшись режимом повышенной готовности, позволяющим обходить обязательные конкурсные процедуры, они заключили госконтракт на строительство депо с другой фирмой, увеличив при этом его сумму до 124 миллиона рублей", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Ущерб от действий чиновников превысил 32 миллиона рублей.