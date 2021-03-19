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19.03.2021 10:05
Рубрика: Происшествия

Омская прокуратура обязала мэрию организовать охрану закрытой свалки

Текст: Никита Зайков (Омск)

Администрация Омска должна будет организовать надлежащую охрану закрытой свалки "Советская-1" - прокуратура установила, что туда по-прежнему везут мусор. Кроме того, на свалке работают черные копатели.

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Омский межрайонный природоохранный прокурор внес соответствующее представление в адрес мэра Омска. Как рассказали в областной прокуратуре, такая мера стала следствием проверки сообщений о многочисленных нарушениях на свалке ТБО в Советском округе Омска. В частности, было установлено, что решение Центрального районного суда о закрытии полигона, вынесенное еще в 2104 году, должным образом не исполняется.

Использование земельного участка для размещения на нем твердых бытовых отходов было запрещено. Более того, он должен быть рекультивирован. Однако прокурорская проверка установила отдельные факты несанкционированного размещения мусора на полигоне. Выяснилось также, что на закрытом объекте по сути отсутствует охрана.

Все это привело к тому, что на свалке неустановленные лица активно ведут поиск металлов, причем используют для этого и автотехнику. Таким образом, уполномоченные должностные лица администрации Омска выполняют свои обязанности ненадлежащим образом. Прокуратура потребовала устранить нарушения.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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