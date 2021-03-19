Омские власти провели интернет забиравшемуся на березу студенту

Он добивался установки в деревне вышки, позволяющей получать устойчивый сигнал сотовой связи и интернет, с ноября 2020 года.
- Вышку наконец- то поставили. Молодцы. Что можно сказать по этому поводу? Обидно, что у нас система так работает. Только когда поднялся шум, чиновники опомнились, - заявил Дудоладов на своей страничке в Instagram.
Студент отметил, что проблему удалось решить только после того, как на его ситуацию обратили внимание председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и президент РФ Владимир Путин.
История жителя села Станкевичи Называевского района, известного в сети TikTok как Омский колхозник, вызвала большой резонанс. Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение к Александру Буркову, в котором рассказал о трудностях дистанционного образования, сидя на восьмиметровой березе. Он рассказал, что вынужден уходить в лес и забираться на дерево, чтобы общаться с преподавателями.
Блогера поддержали множество деревенских жителей, которые до сих пор живут в сельской местности без нормального интернета и телефонной связи.
Губернатор Омской области Александр Бурков встретился со студентом пообещал ему, что в деревне Станкевичи интернет появится до конца 2020 года. Глава региона также предложил Алексею Дудоладову войти в состав Общественного совета при региональном Министерстве промышленности и связи.
Однако спустя некоторое время местные чиновники заявили о том, что устанавливать вышку в деревне слишком дорого. Блогеру рекомендовали использовать бытовой усилитель сотовой связи и решать проблемы с интернетом самостоятельно.
Но Алексей не сдался: базовую станцию в деревне Редкое все-таки построили.