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19.03.2021 11:11
Рубрика: Общество

Омские власти провели интернет забиравшемуся на березу студенту

Текст: Наталья Граф (Омск)
Сегодня в деревне Редкое Называевского района Омской области состоится запуск базовой станции сотовой связи. Интернет в сельской глубинке появится благодаря студенту Алексею Дудоладову.

Он добивался установки в деревне вышки, позволяющей получать устойчивый сигнал сотовой связи и интернет, с ноября 2020 года.

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- Вышку наконец- то поставили. Молодцы. Что можно сказать по этому поводу? Обидно, что у нас система так работает. Только когда поднялся шум, чиновники опомнились, - заявил Дудоладов на своей страничке в Instagram.

Студент отметил, что проблему удалось решить только после того, как на его ситуацию обратили внимание председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и президент РФ Владимир Путин.

История жителя села Станкевичи Называевского района, известного в сети TikTok как Омский колхозник, вызвала большой резонанс. Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение к Александру Буркову, в котором рассказал о трудностях дистанционного образования, сидя на восьмиметровой березе. Он рассказал, что вынужден уходить в лес и забираться на дерево, чтобы общаться с преподавателями.

Блогера поддержали множество деревенских жителей, которые до сих пор живут в сельской местности без нормального интернета и телефонной связи.

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился со студентом пообещал ему, что в деревне Станкевичи интернет появится до конца 2020 года. Глава региона также предложил Алексею Дудоладову войти в состав Общественного совета при региональном Министерстве промышленности и связи.

Однако спустя некоторое время местные чиновники заявили о том, что устанавливать вышку в деревне слишком дорого. Блогеру рекомендовали использовать бытовой усилитель сотовой связи и решать проблемы с интернетом самостоятельно.

Но Алексей не сдался: базовую станцию в деревне Редкое все-таки построили.

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