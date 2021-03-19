В Красноярске задержали жену бизнесмена, обвиняемого в торговле детьми

Еще одна подозреваемая задержана в рамках уголовного дела, возбужденного по факту торговли новорожденными детьми. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следователи установили причастность к преступлению супруги директора фирмы "Дидилия".

Ранее он так же был арестован вместе с двумя подельниками. По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 апреля 2021 года включительно.

- Как уже сообщалось, в 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за денежное вознаграждение выносить и родить детей для третьих лиц, к проведению медицинских услуг, в результате которых наступала беременность - говорят в пресс-службе регионального СК.

Группа оформляла документы, позволяющие забирать новорожденных из роддомов, чтобы потом передавать иностранцам за соответствующую плату. Сейчас установлено местонахождение 19 малышей, рожденных суррогатными матерями - гражданками России и Казахстана. Все дети находятся в домах малютки, причем биологические родители, несмотря на широкий общественный резонанс, на связь со следователями не выходят.

Следствие продолжает устанавливать других соучастников преступления.