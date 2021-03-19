На Ставрополье задержали продававших поддельный клад мошенников

Полицейские в Ставропольском крае задержали двоих мужчин, которые пытались продать за 200 тысяч рублей горшок со старинными монетами. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, монеты оказались ненастоящими, а парень, которому подозреваемые хотели "впарить" горшочек, сразу почуял подвох.

- Гражданин вместе со своим знакомым осуществлял ремонт помещения в Юго-Западном районе города Ставрополя. В здание вошли двое мужчин и спросили, где находится ближайший ломбард. В ходе разговора они рассказали 21-летнему молодому человеку, что неподалеку осуществляли строительные работы, и при сносе стены нашли горшок со старинными золотыми и серебряными монетами, и планируют продать находку, - говорится в сообщении ведомства.

Парень быстро сообразил, что его пытаются обмануть, и вызвал полицию. Приехавшие на место полицейские доставили мужчин в отдел внутренних дел. Следователь сейчас разбирается, были ли причастны задержанные к другим аналогичным преступлениям.

Прибывшие полицейские доставили мужчин в отдел внутренних дел. Они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Сейчас с ними работает следователь, устанавливается круг потерпевших и возможная причастность граждан к другим аналогичным преступлениям.