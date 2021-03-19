В Петербурге скончался режиссер Александр Кривонос

В возрасте 72 ушел из жизни лауреат Государственной премии РФ, режиссер Александр Кривонос. Об этом сообщает Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

Александр Кривонос начинал свою творческую деятельность на Ленинградской студии телевидения, был в числе создателей знаковой программы "Пятое колесо". Также он снимал фильмы. Среди известных его работ: "Малевич. Преображение", "Глухая улица", "Русский Авангард. Роман с Революцией".

Кроме того, он писал сценарии и продюсировал ленты.

С 2002 года Александр Кривонос стал преподавать в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения на кафедре режиссуры телевидения.