Новости

Премия "Оскар" пройдет в оффлайн-формате 10:50
Актер Виталий Стремовский умер от коронавируса 10:36
Канал HBO начал работу еще над тремя спин-оффами "Игры престолов" 10:27
Умер актер из "Приключений Электроника" Александр Казимиров 00:25
Умер актер из "Неотложки" Виктор Коношенков 00:03

В Петербурге скончался режиссер Александр Кривонос

Документальное кино
    19.03.2021, 10:21
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

В возрасте 72 ушел из жизни лауреат Государственной премии РФ, режиссер Александр Кривонос. Об этом сообщает Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

Александр Кривонос начинал свою творческую деятельность на Ленинградской студии телевидения, был в числе создателей знаковой программы "Пятое колесо". Также он снимал фильмы. Среди известных его работ: "Малевич. Преображение", "Глухая улица", "Русский Авангард. Роман с Революцией".

Кроме того, он писал сценарии и продюсировал ленты.

С 2002 года Александр Кривонос стал преподавать в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения на кафедре режиссуры телевидения.

Новости

DC снимет фильм о Часовщике 18.03.2021
Названа дата выхода мультсериала-продолжения "Корпорации монстров" 18.03.2021
Сериал "Засланец из космоса" продлили на второй сезон 18.03.2021
Мультсериал "Царь горы" получит продолжение 18.03.2021
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Вечерний Ургант
Хардкорный Ургант: на Первом канале остроумно спародировали Найшуллера 17.03.2021
Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре 17.03.2021
Видео: Киркоров перепутал Стоянова в костюме банана с Буйновым 15.03.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Генри Дэрроу - Рафаэль Кастильо из "Санта-Барбары" 18.03.2021
Умер легендарный японский аниматор Ясуо Оцука 17.03.2021
Умер актер из "Чужого" и злодей из "бондианы" Яфет Котто 16.03.2021
⧣ СССР
Фото: Факультет музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры
Умер автор музыки к фильмам о гардемаринах Виктор Лебедев 11.03.2021
От коронавируса умер актер из "Летят журавли" Николай Сморчков 10.03.2021
Актер из "Начальника Чукотки" Иосиф Конопацкий умер в Норвегии 10.03.2021