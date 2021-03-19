В Петрозаводске против агрессивного пациента больницы применили оружие

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по статье 105 УК РФ - "Покушение на убийство". ЧП произошло в наркологическом диспансере, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 16 марта подозреваемого привезли в отделение больницы. Но там он повел себя агрессивно и ударил в шею ножом, который у него был с собой, одного из пациентов палаты. Медикам пришлось вызвать сотрудников полиции.

Чтобы утихомирить неадекватного мужчину, стражам порядка пришлось применить табельное оружие. Потерпевший остался жив, ему оказывают медицинскую помощь.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.