В Вологде убийца беременной жены и ее 5-летней дочери получил пожизненное

Вологодский областной суд в пятницу признал виновным и вынес приговор убийце беременной жены и ее пятилетней дочери в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района. Он получил пожизненный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Эта история произошла в ночь на 3 сентября прошлого года, буквально через две недели после свадьбы. Между 31-летней женой, срок беременности которой превышал 10 недель, и ее 25-летним мужем возникла ссора. Мужчина схватил нож и стал наносить удары женщине. Пятилетняя дочь кинулась защищать маму. Изверг не пожалел и ребенка. Он ударил девочку ножом не менее 18 раз.

А потом поджег дом своей жены и скрылся. Пытался все представить так, будто они погибли из-за пожара. Но эксперты нашли на телах колото-резаные раны. Мало того, девочка была жива в тот момент, когда убийца поджигал дом.

Мужчину задержали. Его оставили в кабинете одного, в наручниках, конвой находился в коридоре. А он выпрыгнул со второго этажа и сбежал. Прятался в бане в деревне Березовая Гора. Задержали подозреваемого через несколько дней: незнакомого молодого человека заметили соседи.

В судебном заседании мужчина вину в совершении убийства жены и ее дочери не признал, заявив, что оговорил себя на предварительном следствии. Признал только вину в поджоге. Объяснил, почему скрылся - мол, испугался пожизненного заключения.

Осужденный будет отбывать пожизненный приговор в колонии особого режима, сообщили в Следственном комитете по Вологодской области.