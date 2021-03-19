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19.03.2021,  
09:33
Текст:  Светлана Цыганкова

ВМФ России получит четыре улучшенные подлодки проекта 677 "Лада"

Фото: Алексей Никольский \ РИА Новости Фото: Алексей Никольский \ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский \ РИА Новости

Военно-морской флот России в ближайшей перспективе получит на вооружение дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада". Это "Великие Луки" и "Кронштадт". Еще две субмарины планируют заложить.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Об этом в интервью газете "Красная звезда" сегодня, в День моряка-подводника, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Он отметил, что у подлодок проекта 677 существенно улучшены тактико-технические характеристики и возможности.

Кроме того, будут достроены и подлодки проекта 636.3. В ближайшее время в состав ВМФ войдет "Магадан". Эту подлодку спустят на воду 25 марта в Санкт-Петербурге.

"РГ" уже писала о том, что для Тихоокеанского флота на предприятии "Адмиралтейские верфи" заложат две субмарины проекта 636.3 - "Можайск" и "Якутск". Всего для ТОФ России построят шесть субмарин данного типа. Адмирал Николай Евменов добавил, что подлодки проекта 636.3 справедливо считаются самыми малошумными в мире. На их вооружении - новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение, в том числе высокоточные ракеты.

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